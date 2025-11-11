Pintxo Party Maison de l’Environnement Anglet
Pintxo Party Maison de l’Environnement Anglet mercredi 17 décembre 2025.
Pintxo Party
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Avant les fêtes de fin d’année, venez participer à la création de bouchées à thème avec des produits locaux de qualité, frais et de saison.
La mise en valeur des produits locaux et le développement de la créativité culinaire seront à l’honneur !
Animé par l’association Sarde Sardexka.
Tout public (à partir de 7 ans). .
