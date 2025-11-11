Pintxo Party Maison de l’Environnement Anglet

Pintxo Party

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Avant les fêtes de fin d’année, venez participer à la création de bouchées à thème avec des produits locaux de qualité, frais et de saison.

La mise en valeur des produits locaux et le développement de la créativité culinaire seront à l’honneur !

Animé par l’association Sarde Sardexka.

Tout public (à partir de 7 ans). .

