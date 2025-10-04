PIOU PIOU MARKET FRIPERIE Montpellier

PIOU PIOU MARKET FRIPERIE Montpellier samedi 4 octobre 2025.

PIOU PIOU MARKET FRIPERIE

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

Le Piou Piou Market débarque pour la première fois à la Maison du Lez, au cœur du Marché du Lez, pour une méga friperie de deux jours. Un rendez-vous immanquable pour chiner, se faire plaisir et exprimer son style.

Une friperie géante 200 m² de mode vintage

Amateur·rice·s de seconde main et de bonnes affaires, préparez-vous !

Dans l’espace emblématique de la Maison du Lez, ce sont plus de 200 m² de vêtements vintage à prix mini qui vous attendent. T-shirts, sweats, jeans, pantalons Y2K, robes, vestes et bien plus encore à partir de 2 € seulement !

Vous êtes à la recherche de pièces uniques ou de grandes marques à petits prix ? Le corner premium vous réserve des trésors trenchs, cuirs iconiques, pièces rares et pépites vintage soigneusement sélectionnées. Que vous soyez chineur·se aguerri·e ou curieux·se de passage, vous y trouverez forcément votre bonheur.

Un espace beauté pour s’exprimer librement

Le Piou Piou Market, ce n’est pas seulement des fringues !

Dans un corner beauté entièrement installé dans la Maison du Lez, vous retrouverez des prestations aussi créatives qu’inclusives

• Tatouages flash

• Strass dentaires

• Piercings

• Nail art original

Ces ateliers seront animés par des artistes locaux passionnés, dans une ambiance détendue et festive. Une occasion unique de (se) faire plaisir et d’explorer d’autres formes de style et d’expression personnelle.

Un week-end à vivre pleinement au Marché du Lez

En plus de la braderie géante dans la Maison du Lez, profitez de tout ce que le Marché du Lez a à offrir restaurants, foodtrucks, brocante de caractère, concept stores, artisans locaux, espaces verts et ambiance unique. .

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

English :

The Piou Piou Market arrives for the first time at the Maison du Lez, in the heart of the Marché du Lez, for a two-day mega thrift sale. An unmissable event for bargain-hunting, indulging yourself and expressing your style.

A giant second-hand shop: 200 m² of vintage fashion

German :

Der Piou Piou Market landet zum ersten Mal im Maison du Lez, im Herzen des Marché du Lez, für einen zweitägigen Mega-Friparie-Markt. Ein unumgänglicher Termin, um zu stöbern, sich etwas Gutes zu tun und seinem Stil Ausdruck zu verleihen.

Ein riesiger Secondhand-Laden: 200 m² Vintage-Mode

Italiano :

Per la prima volta, il Piou Piou Market arriva alla Maison du Lez, nel cuore del Marché du Lez, per un mega negozio dell’usato di due giorni. Un evento imperdibile per la caccia all’affare, l’autocompiacimento e lo stile.

Un gigantesco negozio dell’usato: 200 m² di moda vintage

Espanol :

Por primera vez, el Piou Piou Market llega a la Maison du Lez, en pleno Marché du Lez, para una megatienda de segunda mano de dos días de duración. Una cita ineludible para la búsqueda de gangas, la autocomplacencia y el estilo.

Una gigantesca tienda de segunda mano: 200 m² de moda vintage

