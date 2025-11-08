PIOU PIOU MARKET LE FORUM Toulouse

PIOU PIOU MARKET

LE FORUM 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 12:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Une friperie géante à mini-prix !

Le Piou Piou Market bouscule votre vision du marché !

D’un côté, un immense corner mode avec des pièces vintage et actuelles à petits prix entre 2€ et 10€ ainsi qu’une sélection pointue de vêtements de grandes marques pour celles et ceux qui veulent rafraîchir leur dressing avec style. De l’autre, une quinzaine d’exposants (déco, bijoux, etc.), un espace tatouage, strass dentaire, piercing et nail art pour exprimer toute votre créativité… sans oublier la food et les animations pour une ambiance festive et décontractée ! .

LE FORUM 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie pioupioufripe@gmail.com

English :

A giant thrift store at mini-prices!

German :

Ein riesiger Secondhandladen zu Minipreisen!

Italiano :

Un gigantesco negozio di seconda mano a prezzi mini!

Espanol :

Una gigantesca tienda de segunda mano a precios mini

L’événement PIOU PIOU MARKET Toulouse a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE