Piou-Piou Troyes en Scènes Troyes vendredi 18 juillet 2025.

Place de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-07-18 21:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Solène et Louis alias Les Inséparables Piou Piou. Ils forment un talentueux et original duo musical tout droit sorti d’un dessin animé des années 1980.



Leur répertoire nous emmène dans leur vie, leur histoire et parfois dans des reprises réorchestrées. Avec une boîte à rythme à la Thriller de Michael Jackson, une basse robotisée, un clavier cheezy, de la musique pop se mêlant à la joie de Richard Gotainer et l’auto-dérision de Philippe Katerine, ils nous amènent à chanter avec eux leurs refrains entêtant nous entraînant à suivre de près leurs aventures.



En parallèle, ils ont aussi monté Fa Ré Mi, un spectacle enjoué pour le jeune public. .

Place de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

