Piperade à Bias ! Salle Les Chênes Bias dimanche 28 septembre 2025.

Salle Les Chênes Rue de l’Herté de Pierrot Bias Landes

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Repas sans réservation à partir de 12h30

Piperade jambon oeuf

Fromage de brebis

Éclair au chocolat .

Salle Les Chênes Rue de l’Herté de Pierrot Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 45 62 29 comitedebias@gmail.com

