Piperade à Bias ! Salle Les Chênes Bias
Piperade à Bias ! Salle Les Chênes Bias dimanche 28 septembre 2025.
Piperade à Bias !
Salle Les Chênes Rue de l’Herté de Pierrot Bias Landes
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Repas sans réservation à partir de 12h30
Piperade jambon oeuf
Fromage de brebis
Éclair au chocolat .
Salle Les Chênes Rue de l’Herté de Pierrot Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 45 62 29 comitedebias@gmail.com
English : Piperade à Bias !
German : Piperade à Bias !
Italiano :
Espanol : Piperade à Bias !
L’événement Piperade à Bias ! Bias a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Mimizan