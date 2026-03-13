Pique ma curiosité Armentières

Pique ma curiosité

150 rue des résistants Armentières Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:30:00

fin : 2026-09-30 11:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Nous connaissons tous le hérisson, en revanche nous connaissons moins ses supers pouvoirs dans le jardin. Venez en apprendre plus sur ce petit mammifère élu héros de nos potes‘âgées. Votre enfant découvrira la vie d’un hérisson et ce qu’il est possible de mettre en place dans le jardin pour accueillir cette boule de poil.

**Rendez-vous** à 10 h 30, Entrée des Prés du Hem, 150 rue des Résistants à Armentières

**Durée ** 1 h

**Age ** de 1 à 3 ans

**Nombre de places ** 10 places

Sur inscription par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou par téléphone au 07 87 38 14 05

**Bon à savoir ** prévoir des vêtements adaptés à la météo

Nous connaissons tous le hérisson, en revanche nous connaissons moins ses supers pouvoirs dans le jardin. Venez en apprendre plus sur ce petit mammifère élu héros de nos potes‘âgées. Votre enfant découvrira la vie d’un hérisson et ce qu’il est possible de mettre en place dans le jardin pour accueillir cette boule de poil.

**Rendez-vous** à 10 h 30, Entrée des Prés du Hem, 150 rue des Résistants à Armentières

**Durée ** 1 h

**Age ** de 1 à 3 ans

**Nombre de places ** 10 places

Sur inscription par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou par téléphone au 07 87 38 14 05

**Bon à savoir ** prévoir des vêtements adaptés à la météo .

150 rue des résistants Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 7 87 38 14 05 naturepdh@lillemetropole.fr

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English :

We’re all familiar with hedgehogs, but we’re less familiar with their superpowers in the garden. Come and find out more about this little mammal, voted hero by our elderly friends. Your child will discover the life of a hedgehog and what can be done in the garden to welcome this ball of fur.

**Meet** at 10:30 am, Entrée des Prés du Hem, 150 rue des Résistants, Armentières

**Duration:** 1 h

**Age:** 1 to 3 years

**Number of places:** 10 places

Registration by e-mail to [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) or by telephone on 07 87 38 14 05

**Good to know:** bring weather-appropriate clothing

L’événement Pique ma curiosité Armentières a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme