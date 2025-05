Pique-nique 0 déchet – Forges-les-Eaux, 5 juin 2025 16:30, Forges-les-Eaux.

Événement Zéro Déchet à Forges-les-Eaux Jeudi 5 juin au Lac de l’Andelle

Participez à une journée conviviale et engagée pour l’environnement, organisée en partenariat entre le Domaine de Forges et la mairie de Forges-les-Eaux !

Quand ?

Le jeudi 5 juin, venez vivre une expérience ludique et responsable au Lac de l’Andelle

De 12h00 à 14h00 Pique-nique zéro déchet apportez votre repas sans emballages jetables et profitez d’un moment chaleureux en pleine nature.

De 16h30 à 17h30 Défi goûter sans déchet relèverez-vous le challenge ?

AU PROGRAMME

Animations pour petits et grands

Atelier vélo smoothie pédalez pour mixer votre propre boisson fraîche !

Un tote-bag offert (dans la limite des stocks disponibles)

Lieu Lac de l’Andelle, Forges-les-Eaux

Entrée libre et gratuite événement ouvert à tous !

Rejoignez-nous pour changer nos habitudes dans la bonne humeur !

Avenue Olivier de Montalent

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10

English : Pique-nique 0 déchet

? Zero Waste Event in Forges-les-Eaux ? Thursday, June 5 at Lac de l?Andelle ?

Take part in a friendly, environmentally committed day, organized in partnership between Domaine de Forges and Forges-les-Eaux town council!

? When are you coming?

On Thursday June 5, come and enjoy a fun and responsible experience at Lac de l?Andelle:

? From 12:00 to 14:00: Zero waste picnic ? bring your own meal without disposable packaging and enjoy a warm moment in the heart of nature.

? 4:30 pm to 5:30 pm: Zero waste snack challenge? will you rise to the challenge?

? ON THE PROGRAM

Entertainment for young and old

Smoothie bike workshop: pedal to mix your own fresh drink!

Free tote-bag (while stocks last)

? Location: Lac de l?Andelle, Forges-les-Eaux

? Free admission ? event open to all!

Join us to change our habits in a good mood! ??

German :

? Zero-Waste-Veranstaltung in Forges-les-Eaux ? Donnerstag, 5. Juni, am Lac de l’Andelle ?

Nehmen Sie an einem geselligen und umweltbewussten Tag teil, der in Partnerschaft zwischen der Domaine de Forges und dem Rathaus von Forges-les-Eaux organisiert wird!

? Wann ?

Am Donnerstag, den 5. Juni, können Sie am Lac de l’Andelle eine spielerische und verantwortungsvolle Erfahrung machen:

? Von 12:00 bis 14:00 Uhr: Null-Abfall-Picknick ? Bringen Sie Ihr Essen ohne Einwegverpackungen mit und genießen Sie einen gemütlichen Moment inmitten der Natur.

? Von 16:30 bis 17:30 Uhr: Herausforderung für einen abfallfreien Snack?

? AU PROGRAMM

Animationen für Groß und Klein

Smoothie-Fahrrad-Workshop: Treten Sie in die Pedale, um Ihr eigenes frisches Getränk zu mixen!

Eine Tote Bag gratis (solange der Vorrat reicht)

? Ort: Lac de l’Andelle, Forges-les-Eaux

? Eintritt frei ? Veranstaltung für alle offen!

Schließen Sie sich uns an, um unsere Gewohnheiten in guter Stimmung zu ändern! ??

Italiano :

? Evento rifiuti zero a Forges-les-Eaux ? Giovedì 5 giugno al Lac de l’Andelle ?

Partecipate ad una giornata di divertimento e di impegno per l’ambiente, organizzata in collaborazione tra il Domaine de Forges e il Comune di Forges-les-Eaux!

? Quando vieni?

Giovedì 5 giugno, venite a vivere un’esperienza divertente e responsabile al Lac de l’Andelle:

? Dalle 12.00 alle 14.00: picnic a rifiuti zero: portate il vostro pasto senza imballaggi usa e getta e godetevi un momento di calore nel cuore della natura.

? Dalle 16.30 alle 17.30: Sfida per uno spuntino a rifiuti zero? Sarete all’altezza della sfida?

? IN PROGRAMMA:

Attività per grandi e piccini

Laboratorio di smoothie bike: pedalate per preparare la vostra bevanda fresca!

Borsa da viaggio in omaggio (fino a esaurimento scorte)

? Luogo: Lac de l’Andelle, Forges-les-Eaux

? Ingresso libero? L’evento è aperto a tutti!

Unisciti a noi per cambiare le nostre abitudini con il buon umore!

Espanol :

? Evento Residuo Cero en Forges-les-Eaux ? Jueves 5 de junio en el lago de l’Andelle ?

Participe en una jornada lúdica y comprometida con el medio ambiente, organizada en colaboración entre el Domaine de Forges y el ayuntamiento de Forges-les-Eaux

? ¿Cuándo viene?

El jueves 5 de junio, venga a disfrutar de una experiencia lúdica y responsable en el lago de l’Andelle:

? De 12.00 a 14.00: Picnic residuo cero ? trae tu propia comida sin envases desechables y disfruta de un momento cálido en plena naturaleza.

? De 16.30 a 17.30: Desafío merienda residuo cero ? ¿aceptarás el reto?

? EN EL PROGRAMA

Actividades para grandes y pequeños

Taller de batidos: ¡pedalea con tu bicicleta para mezclar tu propia bebida fresca!

Bolsa de regalo (hasta agotar existencias)

? Lugar: Lac de l’Andelle, Forges-les-Eaux

? Entrada gratuita ? ¡evento abierto a todos!

Únete a nosotros para cambiar nuestros hábitos de buen humor ?

