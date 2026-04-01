PIQUE-NIQUE À LA PLAGE Centre Socioculturel Mireille Moyon Paimbœuf

PIQUE-NIQUE À LA PLAGE

Centre Socioculturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 11:30:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Un pique-nique et un début d’après-midi sous le soleil, au rythme des vagues pour jouer et partager ensemble.

Réservation nécessaire auprès du centre socio-culturel 02 40 27 51 77 .

Centre Socioculturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

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English :

L’événement PIQUE-NIQUE À LA PLAGE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint Brevin