PIQUE-NIQUE À LA PLAGE Centre Socioculturel Mireille Moyon Paimbœuf
PIQUE-NIQUE À LA PLAGE Centre Socioculturel Mireille Moyon Paimbœuf lundi 13 avril 2026.
PIQUE-NIQUE À LA PLAGE
Centre Socioculturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 11:30:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Un pique-nique et un début d’après-midi sous le soleil, au rythme des vagues pour jouer et partager ensemble.
Réservation nécessaire auprès du centre socio-culturel 02 40 27 51 77 .
Centre Socioculturel Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
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L’événement PIQUE-NIQUE À LA PLAGE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint Brevin