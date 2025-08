Pique-nique à Laon Laon

Pique-nique à Laon

Promenade de la Citadelle Laon Aisne

Début : 2025-08-06 11:00:00

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Un moment pour toute la famille !

Venez partager un moment de convivialité en famille sur le plateau de la Montagne Couronnée !

Les équipes de la PMI vous donnent rendez-vous près des structures de jeu de la Citadelle pour pique-niquer et pour répondre à vos questions. De nombreuses infrastructures de jeux sont disponibles pour les enfants de tous âges !

Et pensez à apporter votre pique-nique !

Un événement organisé par la Protection Maternelle et Infantile…

RV aux abords de l’aire de jeux médiévale à partir de 11h ! 0 .

Promenade de la Citadelle Laon 02000 Aisne Hauts-de-France jlegroux@aisne.fr

