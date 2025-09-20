Pique-nique à Vauguillain Chapelle de Vauguillain Saint-Julien-du-Sault

Pique-nique à Vauguillain Samedi 20 septembre, 19h30 Chapelle de Vauguillain Yonne

Chaque participant apporte son dîner.

Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à un pique-nique sur l’herbe autour de la chapelle de Vauguillain. Apportez votre panier de victuailles, votre couverture et votre coussin, et profitez de la vue sur la chapelle.

Chapelle de Vauguillain 105 route de la Chapelle, 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Place forte gallo-romaine, la chapelle de Vauguillain a été construite au XIIe siècle par l’archevêque Guillaume de Champagne. Dédiée à saint Julien, seul édifice subsistant avec les remparts, la chapelle domine le bourg de Saint-Julien-du-Sault et la vallée de l’Yonne. Saint-Julien devient baronnie des archevêques de Sens : le roi Louis VII, beau-frère de Guillaume, y vient souvent. Après une période d’inactivité, la forteresse trouve un rôle en servant de point d’appui aux troupes d’Henri de Navarre, futur Henri IV. En 1634, le château devient une vieille masure à l’abandon : les remparts disparaissent peu à peu mais les habitants entretiennent leur chapelle qui demeura paroisse desservie par les chanoines du chapitre de Saint-Julien. À la Révolution, les biens de l’archevêché sont mis en vente : la chapelle et les terrains sont rachetés par André Destroye, vigneron à Vauguillain pour 600 francs en 1794. Elle est revendue en 1813 à un jovinien qui avait promis d’effectuer des réparations, mais le projet ne verra jamais le jour. Le site devient propriété en indivision d’un notaire et d’un curé, qui ont partagé les frais dans le but de sauver le bâtiment. En 1925, la chapelle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. En 1932, le docteur Chérest devient propriétaire et elle est classée au titre des Monuments historiques en 1958. En 1962, le docteur Chérest en fait don à la ville. En 1981, un groupe d’habitants de Saint-Julien mené par Philippe Makédonsky et Michel Thibault, propose un plan de sauvetage : une association culturelle voit le jour avec des travaux commençant et s’achevant en 1985.

Journées européennes du patrimoine 2025

© J. Letchimy