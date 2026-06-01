Pique nique animé par des comédiens, déambulation dans le parc, visite guidée du chateau, Parc du château de Villebon, Villebon

Pique nique animé par des comédiens, déambulation dans le parc, visite guidée du chateau 6 et 7 juin Parc du château de Villebon Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Voir l’affiche et le site www.chateauvillebon28.com

Parc du château de Villebon Château de Villebon 28190 Villebon Villebon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 35 63 http://www.chateauvillebon28.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauvillebon28.com »}] [{« link »: « http://www.chateauvillebon28.com »}] Parc boisé aux arbres centenaires, « étoile » autour de la statue de Diane (XVIIIe siècle). Plan d’eau avec vue sur le château, abords immédiats du château aux sobres broderies de buis et tilleuls taillés. Ancienne orangerie du XIXe siècle, pommiers, poiriers en espalier, cèdre du Liban bicentenaire. Parc à la Française dessiné par Sully au XVIIe siècle, nouvel aménagement des plates-bandes devant le château. Situé à 22 km de Chartres, 35 km de Nogent le Rotrou, 8 km au sud de Courville sur Eure et 12 km au nord d’Illiers Combray

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©ferme des aventuriers