Pique-nique apéro Amboise

Pique-nique apéro Amboise samedi 20 septembre 2025.

Pique-nique apéro

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-09-20

20 septembre

Profitez du weekend des Journées Européennes du Patrimoine pour savourer un instant de détente lors du dernier pique-nique de l’année dans le parc du château avec vue sur Loire et concert en plein air !

Comment faire ?

Rien de plus simple ! Réservez vos billets sur le site internet du château, présentez-vous au château avec votre pique-nique, installez-vous sur les pelouses et profitez d’une soirée avec vue panoramique sur la Loire, coucher de soleil et bonne musique ! Un régal !

Côté musique ?

Le groupe KASHMIR vous fera bouger toute la soirée au son du rock français et anglais !

Informations pratiques

Entrée de 18h30 à 19h30

Concert de 19h à 21h

Fin de la soirée à 21h30

Tarifs 10 € /adulte; 9€ / étudiant, 7€ /enfant (de 7 à 18 ans), 4€ /abonné (tarif abonné acc .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

English :

september 20th

Take advantage of the European Heritage Days weekend to enjoy a moment of relaxation at the last picnic of the year in the château grounds, with views over the Loire and an open-air concert!

German :

20. September

Nutzen Sie das Wochenende der Europäischen Tage des Denkmals, um beim letzten Picknick des Jahres im Schlosspark mit Blick auf die Loire und einem Open-Air-Konzert einen Moment der Entspannung zu genießen!

Italiano :

20 settembre

Approfittate del weekend delle Giornate Europee del Patrimonio per godervi un momento di relax all’ultimo picnic dell’anno nel parco del castello, con vista sulla Loira e un concerto all’aperto!

Espanol :

20 de septiembre

Aproveche el fin de semana de las Jornadas Europeas del Patrimonio para disfrutar de un momento de relajación en el último picnic del año en el recinto del castillo, con vistas al Loira y un concierto al aire libre

L’événement Pique-nique apéro Amboise a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT 37