Ces jeudis de plein été, l’Islette restera ouvert jusqu’à 22h pour offrir à ses visiteurs l’opportunité d’un apéritif ou d’un pique-nique dans le parc du château ou au bord de la rivière.

Concert de jazz à 19h45.

Au programme :

03/07 Lizzy & the Old Swing Men en trio pour une soirée Swing, Rhythm & Blues

03/07 Lizzy & the Old Swing Men en trio pour une soirée Swing, Rhythm & Blues

10/07 Love endeavor, un répertoire swing saupoudré de Pop et chanson française

17/07 Trio Anastazör Jazz manouche Django n’est jamais très loin

24/07 La Canne à Swing 4tet, un répertoire jazz manouche empreint de créations originales

31/07 Joshua Perez feat Elia Guérin Trio, pour vous emmener dans des standards du jazz

07/08 Devil Moon Trio, trois passionnés par le jazz, le blues et le swing manouche

14/08 Lizzy Bourbon Trio, pour une soirée Swing, Rhythm & Blue .

English :

On Fridays* during the height of summer, L’Islette will remain open until 9:30pm, offering visitors the chance to enjoy an aperitif or picnic in the château grounds or by the river.

*No concert on Friday August 23, moved to Thursday August 22.

German :

An diesen Freitagen* im Hochsommer bleibt L’Islette bis 21:30 Uhr geöffnet und bietet seinen Besuchern die Möglichkeit, einen Aperitif oder ein Picknick im Schlosspark oder am Flussufer zu genießen.

*Am Freitag, dem 23. August, findet kein Konzert statt, sondern wird auf Donnerstag, den 22. August,

Italiano :

In questi venerdì* di piena estate, l’Islette resterà aperta fino alle 21.30, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare un aperitivo o un picnic nel parco del castello o in riva al fiume.

*Venerdì 23 agosto non ci sarà il concerto, spostato a giovedì 22 agosto.

Espanol :

Estos viernes* de verano, l’Islette permanecerá abierta hasta las 21.30 h, para que los visitantes puedan disfrutar de un aperitivo o un picnic en el recinto del castillo o a orillas del río.

*No habrá concierto el viernes 23 de agosto, que se traslada al jueves 22 de agosto.

