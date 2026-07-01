Pique-nique au crépuscule et observation des étoiles au laser Parking du rocher d’escalade Orelle
mercredi 29 juillet 2026 · Parking du rocher d'escalade · Orelle
Informations pratiques
Orelle
Pique-nique au crépuscule et observation des étoiles au laser
Parking du rocher d’escalade Lotissement Crêt du Vlé Orelle Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:15:00
fin : 2026-08-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-04 2026-08-19
François vous fera voyager à travers la voie lactée grâce à son laser vous découvrirez les étoiles, les constellations et les histoires qui vont avec!
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Parking du rocher d’escalade Lotissement Crêt du Vlé Orelle 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 87 22 contact@orelletourisme.net
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English : Twilight PIcnic and Laser-Guided Star Observation
Travel with François through the Milky Way: thanks to his laser, you will discover the stars, the constellations, and the stories about the galaxy!
L’événement Pique-nique au crépuscule et observation des étoiles au laser Orelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme d’Orelle
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