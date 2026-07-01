Pique-nique au crépuscule et observation des étoiles au laser Parking du rocher d’escalade Orelle

Informations pratiques

Orelle

Pique-nique au crépuscule et observation des étoiles au laser

Parking du rocher d’escalade Lotissement Crêt du Vlé Orelle Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:15:00

fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-04 2026-08-19

François vous fera voyager à travers la voie lactée grâce à son laser vous découvrirez les étoiles, les constellations et les histoires qui vont avec!

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Parking du rocher d’escalade Lotissement Crêt du Vlé Orelle 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 87 22 contact@orelletourisme.net

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English : Twilight PIcnic and Laser-Guided Star Observation

Travel with François through the Milky Way: thanks to his laser, you will discover the stars, the constellations, and the stories about the galaxy!

L’événement Pique-nique au crépuscule et observation des étoiles au laser Orelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme d’Orelle