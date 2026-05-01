Pique-nique au domaine CHATEAU DUPLESSY Cénac

Cénac

Pique-nique au domaine

CHATEAU DUPLESSY 1 Avenue de Bordeaux Cénac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

16ème Pique-Nique ! Venez partager un agréable moment en famille et entre amis au Château Duplessy à Cénac.

Sur réservation et inscription par mail. Vous amenez votre repas et nous mettons à votre disposition tables, chaises, barbecue pour vos grillades et un abri en cas de pluie. Programme 11h00 accueil de nos hôtes et dégustation de nos vins, 12h Pique-nique et grillades tirés du sac, 13h30 atelier création papier recyclé, artisanal avec incrustation de végétal par Denise RIEG * Atelier nichoirs à oiseaux par l’association YAKA * Atelier gravure sur bois impression 3D par l’association Aprodis, 16h00 visite du Château Duplessy (terrasse, parc, chai). L’association Entre2Verts exposera ses œuvres peintures et sculptures. .

CHATEAU DUPLESSY 1 Avenue de Bordeaux Cénac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 20 73 28 boutique@chateau-duplessy.fr

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English : Pique-nique au domaine

L’événement Pique-nique au domaine Cénac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers