Pique-nique au domaine de Saint-Amant – Domaine Saint Amant Suzette, 2 juin 2025 07:00, Suzette.

Vaucluse

Pique-nique au domaine de Saint-Amant Domaine Saint Amant 883 chemin de la bory Suzette Vaucluse

Tarif : – – 30 EUR

pour 2 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-06-02

Pique-niquez dans notre vignoble à 500 m d’altitude avec vue sur les Dentelles de Montmirail ou le Mont Ventoux et rejoingnez notre caveau pour déguster nos vins.

.

Domaine Saint Amant 883 chemin de la bory

Suzette 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 62 99 25 contact@saint-amant.com

English :

Picnic in our vineyard at 500 m altitude, with views of the Dentelles de Montmirail or Mont Ventoux, and join us in our cellar to taste our wines.

German :

Machen Sie ein Picknick in unserem Weinberg auf 500 m Höhe mit Blick auf die Dentelles de Montmirail oder den Mont Ventoux und begeben Sie sich in unseren Weinkeller, um unsere Weine zu verkosten.

Italiano :

Fate un picnic nel nostro vigneto a 500 m di altitudine, con vista sulle Dentelles de Montmirail o sul Mont Ventoux, e raggiungeteci nella nostra cantina per degustare i nostri vini.

Espanol :

Disfrute de un picnic en nuestro viñedo a 500 m de altitud, con vistas a las Dentelles de Montmirail o al Mont Ventoux, y únase a nosotros en nuestra bodega para degustar nuestros vinos.

L’événement Pique-nique au domaine de Saint-Amant Suzette a été mis à jour le 2025-05-14 par Inter Rhône