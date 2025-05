Pique-nique au jardin pour les + de 60 ans et leurs aidant.e.s – Die, 12 juin 2025 12:00, Die.

Drôme

Pique-nique au jardin pour les + de 60 ans et leurs aidant.e.s

Début : 2025-06-12 12:00:00

fin : 2025-06-12 14:00:00

2025-06-12

L’Accorderie du Pays Diois organise un pique-nique pour les + de 60 ans et leurs aidant.e.s.

Jardins du Perrier

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49 die@accorderie.fr

English :

L’Accorderie du Pays Diois organizes a picnic for people over 60 and their caregivers.

German :

Die Accorderie du Pays Diois organisiert ein Picknick für Menschen über 60 und ihre Pflegepersonen.

Italiano :

L’Accorderie Pays Diois organizza un picnic per gli over 60 e i loro accompagnatori.

Espanol :

La Accorderie de Pays Diois organiza un picnic para mayores de 60 años y sus cuidadores.

