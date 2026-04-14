Pique-nique aux Plans d’eau de Malespine, Plans d’eau de Malespine, Mallemort

Pique-nique aux Plans d’eau de Malespine Dimanche 17 mai, 10h00 Plans d’eau de Malespine Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T15:00:00+02:00

Au départ de la Mairie de Salon, cette belle cyclorandonnée de 39 kms et environ 150m de dénivelé, nous mène jusqu’aux Plans d’eau de Malespine (Lac de Sénas), en passant à l’aller et au retour par la nouvelle voie verte Salon > Lamanon.

A l’arrivée sur les Plans d’eau de Malespine, on peut pique-niquer au bord de l’eau et s’y baigner si on le souhaite.

Le retour se fait par de petites routes vers Sénas. A Sénas, on récupère la belle voie verte jusqu’à Lamanon (tronçon d’environ 2 kms en chemin caillouteux), puis on va chercher la voie verte à la sortie de Lamanon pour rentrer à Salon.

Compter environ 4h00 A/R, en fonction de votre rythme et de la durée de vos arrêts.

Accessible uniquement aux vélos qui passent dans les chemins caillouteux.

Ouvert aux enfants à partir de 12 ans (casque obligatoire).

Inscription obligatoire (gratuit)

Plans d’eau de Malespine chemin de sénas Mallemort 13370 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « fbayle1965@gmail.com »}]

Cyclorandonnée vers le Lac de Sénas pour un pique-nique bucolique.

Frédéric Bayle