Pique-nique Blues Parc de la mairie Romagnat 28 juin 2025 17:00

Puy-de-Dôme

Pique-nique Blues Parc de la mairie Château de Bezance Romagnat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 17:00:00

fin : 2025-06-28 22:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Pour célébrer la fin de l’été, le Pique-Nique Blues revient pour une nouvelle édition, dans le cadre bucolique du magnifique parc de Romagnat.

.

Parc de la mairie Château de Bezance

Romagnat 63540 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 98 billetterie@ville-romagnat.fr

English :

To celebrate the end of summer, the Blues Picnic is back for another edition, in the bucolic setting of Romagnat’s magnificent park.

German :

Um das Ende des Sommers zu feiern, kehrt das Blues-Picknick für eine neue Ausgabe zurück, in der bukolischen Umgebung des wunderschönen Parks von Romagnat.

Italiano :

Per celebrare la fine dell’estate, il Blues Picnic torna per un’altra edizione, nella cornice bucolica del magnifico parco di Romagnat.

Espanol :

Para celebrar el final del verano, el Blues Picnic vuelve una edición más, en el bucólico marco del magnífico parque de Romagnat.

L’événement Pique-nique Blues Romagnat a été mis à jour le 2025-06-16 par Clermont Auvergne Volcans