Pique Nique Brico fête de quartier Haguenau

Pique Nique Brico fête de quartier Haguenau vendredi 22 août 2025.

Pique Nique Brico fête de quartier

44A Rue des Carrières Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 09:00:00

fin : 2025-08-22 17:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Journée collective de finition des chantiers engagés par les secteurs d’activité en vue de la décoration de la fête de quartier.

44A Rue des Carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est pins@csc-haguenau.fr

English :

A collective day to finish off the work undertaken by the various sectors of activity, with a view to decorating the neighborhood festival.

German :

Kollektiver Tag zur Fertigstellung der von den Arbeitsbereichen begonnenen Baustellen für die Dekoration des Stadtteilfests.

Italiano :

Una giornata collettiva per concludere il lavoro svolto dai vari settori di attività in vista della decorazione della festa di quartiere.

Espanol :

Una jornada colectiva para rematar el trabajo realizado por los distintos sectores de actividad con vistas a engalanar la fiesta del barrio.

