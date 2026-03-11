Pique nique Châteaux en fête Château de Puycharnaud Saint-Estèphe

Pique nique Châteaux en fête

Château de Puycharnaud 642 allée des Maquisards Saint-Estèphe Dordogne

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Rejoignez-nous pour Pique-niquer au Château

N’oubliez pas votre couverture de pique-nique ou vos chaises/ tables pliantes et installez-vous sur la pelouse (dans le parc ou dans le château selon la météo).

Réservation conseillée par e-mail/ Instagram ou Facebook.

Château de Puycharnaud 642 allée des Maquisards Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 05 90 74 info@chateaudepuycharnaud.com

English : Pique nique Châteaux en fête

Join us for a picnic at the Château

Don’t forget your picnic blanket or folding chairs/tables, and set up on the lawn (in the park or in the château, depending on the weather).

Reservations recommended by e-mail/ Instagram or Facebook.

L’événement Pique nique Châteaux en fête Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin