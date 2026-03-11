Pique nique Châteaux en fête Château de Puycharnaud Saint-Estèphe
Pique nique Châteaux en fête Château de Puycharnaud Saint-Estèphe samedi 2 mai 2026.
Pique nique Châteaux en fête
Château de Puycharnaud 642 allée des Maquisards Saint-Estèphe Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Rejoignez-nous pour Pique-niquer au Château
N’oubliez pas votre couverture de pique-nique ou vos chaises/ tables pliantes et installez-vous sur la pelouse (dans le parc ou dans le château selon la météo).
Réservation conseillée par e-mail/ Instagram ou Facebook.
Rejoignez-nous pour Pique-niquer au Château
N’oubliez pas votre couverture de pique-nique ou vos chaises/ tables pliantes et installez-vous sur la pelouse (dans le parc ou dans le château selon la météo).
Réservation conseillée par e-mail/ Instagram ou Facebook. .
Château de Puycharnaud 642 allée des Maquisards Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 05 90 74 info@chateaudepuycharnaud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pique nique Châteaux en fête
Join us for a picnic at the Château
Don’t forget your picnic blanket or folding chairs/tables, and set up on the lawn (in the park or in the château, depending on the weather).
Reservations recommended by e-mail/ Instagram or Facebook.
L’événement Pique nique Châteaux en fête Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin