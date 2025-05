Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand – Dambach-la-Ville, 9 juin 2025 11:00, Dambach-la-Ville.

Bas-Rhin

Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand 2 rue de la porte haute Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-09 11:00:00

fin : 2025-06-09 17:00:00

Date(s) :

2025-06-09

Le domaine ouvre ses portes pour le traditionnel pique-nique des vignerons indépendants. Venez passer un moment convivial et profitez d’une visite des vignes et de la cave !

Le domaine ouvre ses portes pour le traditionnel pique-nique des vignerons indépendants. Venez passer un moment convivial et profitez d’une visite des vignes et de la cave !





0 .

2 rue de la porte haute

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 92 60 remy.biwand@wanadoo.fr

English :

The estate opens its doors for the traditional independent winegrowers’ picnic. Come and spend a convivial moment and enjoy a tour of the vineyards and cellar!

German :

Das Weingut öffnet seine Pforten für das traditionelle Picknick der unabhängigen Winzer. Verbringen Sie einen geselligen Moment und genießen Sie eine Besichtigung der Weinberge und des Kellers!

Italiano :

La tenuta apre le sue porte per il tradizionale picnic dei viticoltori indipendenti. Venite a trascorrere un momento di convivialità e a godervi un tour delle vigne e della cantina!

Espanol :

La finca abre sus puertas para el tradicional picnic de viticultores independientes. Venga a pasar un rato agradable y disfrute de una visita a las viñas y a la bodega

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de tourisme du pays de Barr