Début : Lundi 2025-06-09 11:00:00

fin : 2025-06-09 17:00:00

2025-06-09

Venez munis d’un pique-nique, nous servons les vins. À votre disposition dans notre verger barbecues, tables et bancs. Animations pour tous, visites de cave et dégustation d’ancien millésime.

Animations

– Visite de cave, et dégustation d’ancien millésime

– Jeux et coloriages pour les enfants, chasse aux trésors, trampoline pour les moins de 12 ans, concours du meilleur dessert..

– Espace Pique nique aménagé au cœur du domaine dans un vergé avec mise à disposition de barbecues, tables et bancs.

Des frais de participation de 10 €/TTC par personne seront demandés, Donnant droit à ‘un verre offert ainsi qu’une carte service des vins (4 vins). .

9 Grande rue de la Kirneck

Bourgheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 95 63 contact@vinsalsace-lutz.fr

English :

Bring a picnic and we’ll serve the wines. Barbecues, tables and benches are available in our orchard. Entertainment for all, cellar tours and tastings of old vintages.

German :

Kommen Sie mit einem Picknick, wir servieren den Wein. In unserem Obstgarten stehen Ihnen Grills, Tische und Bänke zur Verfügung. Animationen für alle, Kellerbesichtigungen und Verkostung von alten Jahrgängen.

Italiano :

Portate un picnic e noi serviremo i vini. Barbecue, tavoli e panche sono disponibili nel nostro frutteto. Intrattenimento per tutti, visite in cantina e degustazioni di vecchie annate.

Espanol :

Traiga un picnic y nosotros le serviremos los vinos. Barbacoas, mesas y bancos disponibles en nuestro huerto. Entretenimiento para todos, visitas a las bodegas y degustaciones de añadas antiguas.

