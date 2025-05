Pique-nique chez le vigneron Domaine Ostertag-Hurlimann – Epfig, 8 juin 2025 11:00, Epfig.

Bas-Rhin

Pique-nique chez le vigneron Domaine Ostertag-Hurlimann 42-44 rue Sainte-Marguerite Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-08 11:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Nous vous y attendons pour vous faire découvrir notre métier et nos vins dans un cadre convivial ! Apportez votre pique nique, nous mettons à disposition des barbecues et tables ainsi que nos meilleurs cuvées pour agrémenter votre repas.

Nous organisons notre traditionnel pique nique du vigneron.



Nous vous y attendons pour vous faire découvrir notre métier et nos vins dans un cadre convivial !



Apportez votre pique nique, nous mettons à disposition des barbecues et tables ainsi que nos meilleurs cuvées pour agrémenter votre repas.



Programme:



11h30 apéritif et repas,

14h30 balade dans les vignes et visite de cave.

Animations divers pour les petits grands.

Nous avons un abris si la météo est capricieuse





Nous vous attendons avec impatience en espérant que le soleil et la bonne humeur soit au rendez vous. 0 .

42-44 rue Sainte-Marguerite

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 52 70 ostertag-hurlimann@wanadoo.fr

English :

We look forward to welcoming you to discover our profession and our wines in a convivial setting! Bring your own picnic we’ll provide barbecues and tables, as well as our best vintages to enhance your meal.

German :

Wir erwarten Sie dort, um Ihnen unseren Beruf und unsere Weine in einem geselligen Rahmen näher zu bringen! Bringen Sie Ihr Picknick mit, wir stellen Grills und Tische sowie unsere besten Cuvées zur Verfügung, um Ihre Mahlzeit zu bereichern.

Italiano :

Vi aspettiamo per farvi scoprire la nostra professione e i nostri vini in un ambiente conviviale! Portate il vostro picnic: noi metteremo a disposizione barbecue e tavoli, oltre alle nostre migliori annate per arricchire il vostro pasto.

Espanol :

Le esperamos para descubrir nuestra profesión y nuestros vinos en un ambiente distendido Tráigase su propio picnic: pondremos a su disposición barbacoas y mesas, así como nuestras mejores añadas para realzar su comida.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Ostertag-Hurlimann Epfig a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme du pays de Barr