Bernardvillé

Pique-Nique chez le vigneron Domaine Risch

6 rue des Chariots Bernardvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Venez profiter d’un moment convivial repas tiré de vos paniers pique-nique, promenade dans les vignes et visites de cave.

Rejoignez-nous dès 10h30 au cœur de notre domaine.

Le principe est simple vous venez en famille, entre amis, vous apportez votre pique- nique, nous mettons à votre disposition des barbecues, nous vous offrons le dessert et notre sélection de vins tout au long de votre repas.

L’accueil est effectué au sein de notre domaine dans un espace abrité et aménagé (notre cour) pour l’occasion avec tables, chaises.

Nous partageons la passion de notre métier

10h30 départ randonnée d’1 heure et apéritif dans les vignes

barbecue au feu de bois à disposition, prêt à l’emploi

A partir de 14h30 promenade dans les vignes …

Visite de caves, dégustation… 0 .

6 rue des Chariots Bernardvillé 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 70 02 80 rischval@gmail.com

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English :

Come and enjoy a convivial meal from your picnic baskets, a walk in the vineyards and a visit to the winery.

L’événement Pique-Nique chez le vigneron Domaine Risch Bernardvillé a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr