Pique-nique chez le vigneron Domaine Ruff – Heiligenstein, 9 juin 2025 11:00

Bas-Rhin

64 rue principale Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Lundi 2025-06-09 11:00:00

2025-06-09 17:00:00

2025-06-09

Apéritif au cœur du vignoble, pique-nique au domaine. Barbecue, tables et bancs seront à disposition pour profiter de votre pique-nique avec une sélection de vins offerte. Visite de Cave, exposition de créations en verre.

Rendez-vous au Domaine à 11h pour un départ dans les vignes.

Nous prendrons l’apéritif au cœur du vignoble.

A partir de 13h, pique-nique au Domaine.

Barbecue, tables et bancs seront à disposition pour profiter de votre pique-nique tiré du sac.

Une sélection de vins sera offerte pour accompagner votre repas.

Rendez-vous au bar pour vous faire servir.

Le café vous sera offert.

Toute l’après-midi:

Dégustation et vente de nos vins

Visite de Cave

Jeux pour petits et grands 0 .

64 rue principale

Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 10 81 ruffvigneron@wanadoo.fr

English :

Aperitif in the heart of the vineyard, picnic on the estate. Barbecue, tables and benches will be available to enjoy your picnic with a selection of wines on offer. Cellar visit, exhibition of glass creations.

German :

Aperitif im Herzen des Weinbergs, Picknick auf dem Weingut. Grill, Tische und Bänke stehen zur Verfügung, damit Sie Ihr Picknick mit einer kostenlosen Weinauswahl genießen können. Besichtigung des Weinkellers, Ausstellung von Glaskreationen.

Italiano :

Aperitivo nel cuore del vigneto, picnic nella tenuta. Barbecue, tavoli e panche saranno a disposizione per gustare il vostro picnic con una selezione di vini in offerta. Visita della cantina, esposizione di creazioni in vetro.

Espanol :

Aperitivo en el corazón del viñedo, picnic en la finca. Barbacoa, mesas y bancos a su disposición para disfrutar de su picnic con una selección de vinos en oferta. Visita de la bodega, exposición de creaciones en vidrio.

