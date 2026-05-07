Pique-nique chez le vigneron Domaine Ruff Heiligenstein
Pique-nique chez le vigneron Domaine Ruff Heiligenstein lundi 25 mai 2026.
Heiligenstein
Pique-nique chez le vigneron Domaine Ruff
64 rue principale Heiligenstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Apéritif au cœur du vignoble, pique-nique au domaine. Barbecue, tables et bancs seront à disposition pour profiter de votre pique-nique avec une sélection de vins offerte. Visite de cave, exposition de créations en verre.
Rendez-vous au Domaine à 11h pour un départ dans les vignes.
Nous prendrons l’apéritif au cœur du vignoble.
A partir de 13h, pique-nique au Domaine.
Barbecue, tables et bancs seront à disposition pour profiter de votre pique-nique tiré du sac.
Une sélection de vins sera offerte pour accompagner votre repas.
Rendez-vous au bar pour vous faire servir.
Le café vous sera offert.
Toute l’après-midi:
Dégustation et vente de nos vins
Visite de Cave
Jeux pour petits et grands 0 .
64 rue principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 10 81 ruffvigneron@wanadoo.fr
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English :
Aperitif in the heart of the vineyard, picnic on the estate. Barbecue, tables and benches will be available to enjoy your picnic, with a selection of wines on offer. Cellar visit, exhibition of glass creations.
L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Ruff Heiligenstein a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr