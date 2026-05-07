Heiligenstein

Pique-nique chez le vigneron Domaine Ruff

64 rue principale Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Apéritif au cœur du vignoble, pique-nique au domaine. Barbecue, tables et bancs seront à disposition pour profiter de votre pique-nique avec une sélection de vins offerte. Visite de cave, exposition de créations en verre.

Rendez-vous au Domaine à 11h pour un départ dans les vignes.

Nous prendrons l’apéritif au cœur du vignoble.

A partir de 13h, pique-nique au Domaine.

Barbecue, tables et bancs seront à disposition pour profiter de votre pique-nique tiré du sac.

Une sélection de vins sera offerte pour accompagner votre repas.

Rendez-vous au bar pour vous faire servir.

Le café vous sera offert.

Toute l’après-midi:

Dégustation et vente de nos vins

Visite de Cave

Jeux pour petits et grands 0 .

64 rue principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 10 81 ruffvigneron@wanadoo.fr

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English :

Aperitif in the heart of the vineyard, picnic on the estate. Barbecue, tables and benches will be available to enjoy your picnic, with a selection of wines on offer. Cellar visit, exhibition of glass creations.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Ruff Heiligenstein a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr