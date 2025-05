Pique-nique chez le vigneron Domaine Schaeffer – Epfig, 7 juin 2025 11:00, Epfig.

Bas-Rhin

Pique-nique chez le vigneron Domaine Schaeffer 2 rue Sainte-Marguerite Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-09 17:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Accueil, visite de la cave, déjeuner (pique-nique ou réservation d’un repas).

Balade dans le vignoble. Réservation obligatoire.

Accueil avec Bretzel et Crémant d’Alsace,

Visite de la cave

Repas dégustation avec l’équipe du domaine

Option pique-nique tiré du sac, sélection de 8 vins 15€/pers. (tarif enfant de 8 à 16 ans 6€, gratuit pour les moins de 8 ans)

Option avec repas et vins: 24€/pers (tarif enfant de 8 à 16 ans 15€ gratuit pour les moins de 8 ans)(contactez le vigneron)

Menu local concocté par le chef traiteur Marcel Kientz de Sélestat: Assortiment de Crudités, Tourte vigneronne maison, salade, chariot de fromages régionaux, tarte à la rhubarbe, café

Balade avec le vigneron dans le vignoble à 16h00

Abris possible en cas d’intempéries

11h00 Accueil au 2 rue Sainte Marguerite avec Bretzel et Crémant d’Alsace Brut Riesling cuvée Saveurs

11h15 Visite de la cave du Domaine au 9 rue des Rohan

12h15 : Repas dégustation avec l’équipe du Domaine au 2 rue Sainte Marguerite

Option sans repas Vous apportez le repas et nous fournissons les vins au tarif de 12,00€ par personnne (Tarif enfant 6,00€ de 8 à 16 ans, gratuit si moins de 8 ans)

Option avec repas : Nous fournissons le repas et les vins au tarif de 24,00€ par personne (Tarif enfant 15,00€ de 8 à 16 ans, gratuit si moins de 8 ans)

16h00 : Balade avec le Vigneron dans le vignoble du Fronholz

Menu local concocté par le chef traiteur Marcel Kientz de Sélestat: Assortiment de Crudités, Tourte vigneronne maison, salade, chariot de fromages régionaux, tarte à la rhubarbe, café

Les Vins Sylvaner Carrière du Loup 2020, Riesling Haut-Fronholz 2018, Gewurztraminer Tradition 2022, Pinot gris Pegase 2021, Pinot noir Carrière du Loup 2021, Muscat Fronholz Vendanges Tardives 2018, Riesling Hertenstein cuvée Maximilien 2015

Dans l’attente de vous ac .

2 rue Sainte-Marguerite

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 01 54 02 guntz.schaeffer@gmail.com

English :

Welcome, tour of the winery, lunch (picnic or lunch reservation).

Walk in the vineyard. Reservations required.

German :

Empfang, Besuch des Weinkellers, Mittagessen (Picknick oder Reservierung einer Mahlzeit).

Spaziergang durch den Weinberg. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Accoglienza, visita della cantina, pranzo (picnic o pranzo al sacco).

Passeggiata nel vigneto. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Bienvenida, visita de la bodega, almuerzo (picnic o comida para llevar).

Paseo por el viñedo. Imprescindible reservar.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Schaeffer Epfig a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme du pays de Barr