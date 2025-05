Pique-nique chez le vigneron Domaine Sohler – Nothalten, 8 juin 2025 11:45, Nothalten.

Bas-Rhin

Pique-nique chez le vigneron Domaine Sohler 80A route des vins Nothalten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-08 11:45:00

fin : 2025-06-08 16:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Munis de votre repas, partez à la découverte du quotidien de votre vigneron à travers une journée conviviale au domaine avec balade et dégustation.

Animations

Découverte du vignoble et de notre chai (visite commentée)

Apéritif alsacien (crémant et kougehlopf)

Vins en accompagnement du pique nique (barbecue à disposition)

Jeux oenologiques (un lot gagnant)

Animations pour les enfants (nombreux dessins, tracteurs pour enfants,…)

Notre domaine familial se situe au cœur du vignoble alsacien à Nothalten. Passionnées par la nature, nous utilisons la force des plantes alliées au cycle de la lune pour le bien-être de notre vignoble. A la cave nous privilégions la pureté de nos fruits aux reflets de nos terroirs pour des vins minéraux et cristallins.

Réservation obligatoire 5€/personnes qui comprend un verre à pied offert .

80A route des vins

Nothalten 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 49 89 contact@sohler.fr

English :

With your meal, discover the daily life of your winemaker through a friendly day at the estate with a walk and tasting.

German :

Ausgestattet mit Ihrem Essen, entdecken Sie den Alltag Ihres Winzers bei einem geselligen Tag auf dem Weingut mit Spaziergang und Verkostung.

Italiano :

Con il vostro pasto in mano, scoprite la vita quotidiana del vostro viticoltore attraverso una giornata conviviale nella tenuta con una passeggiata e una degustazione.

Espanol :

Con la comida en la mano, descubra la vida cotidiana del viticultor a través de una agradable jornada en la finca con paseo y degustación.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Sohler Nothalten a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme du pays de Barr