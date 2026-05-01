Nothalten

Pique-nique chez le vigneron Domaine Sohler

80A route des vins Nothalten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-24 11:45:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Munis de votre repas, partez à la découverte du quotidien de votre vigneron à travers une journée conviviale au domaine avec balade et dégustation.

Programme de la journée

11h45 Apéritif

12h15 15h Pique-nique et moments conviviaux en famille ou entre amis

• Tables et bancs réservés à votre nom (selon le nombre d’inscriptions, à partager ou non)

• Barbecues prêts à l’emploi

• Large sélection de vins au verre ou à la bouteille (avec la Carte service des vins)

• Jeux et animations pour les enfants (tracteurs, dessins, chamboule-tout, etc.)

15h Promenade dans les vignes

16h15 Dégustation d’une belle sélection de vins dans la cave de vinification

18h Fin de la journée

¿¿ Possibilité d’acheter nos vins au caveau tout au long de la journée.

Le tarif adulte (8 €) comprend

• Un verre sérigraphié

• Un verre de crémant ou de gewurztraminer pour l’apéritif

• Un morceau de kougelhopf

• La réservation de votre place

• L’accès au barbecue

• Café en fin de repas

• Les animations (jeux, balade, dégustation commentée…) .

80A route des vins Nothalten 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 49 89 contact@sohler.fr

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English :

With your meal, discover the daily life of your winemaker through a friendly day at the estate with a walk and tasting.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Sohler Nothalten a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr