Pique-nique chez le vigneron Domaine Spitz et Fils – Blienschwiller, 8 juin 2025 11:30, Blienschwiller.

Bas-Rhin

Pique-nique chez le vigneron Domaine Spitz et Fils 2 Route des Vins Blienschwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-08 11:30:00

Venez profiter d’un moment convivial repas tiré de vos paniers pique-nique, promenade dans les vignes et visites de cave.

Animations



Accueil à partir de 11H30.

Apéritif,

Barbecues mis à disposition. Repas tiré de vos paniers Pique Nique.

Démonstration de matériel dans les vignes / Promenade dans les vignes / Visite de cave. 0 .

2 Route des Vins

Blienschwiller 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 61 20 vinsspitzalsace@gmail.com

English :

Come and enjoy a convivial meal from your picnic baskets, a walk in the vineyards and a visit to the winery.

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment: Essen aus Ihren Picknickkörben, Spaziergänge durch die Weinberge und Kellerbesichtigungen.

Italiano :

Venite a gustare un pasto conviviale dai vostri cestini da picnic, una passeggiata tra i vigneti e una visita alle cantine.

Espanol :

Venga a disfrutar de una comida de convivencia con sus cestas de picnic, un paseo por los viñedos y una visita a las bodegas.

