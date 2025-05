Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Domaine Bodineau – Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou, 7 juin 2025 07:00, Doué-en-Anjou.

Maine-et-Loire

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Domaine Bodineau Les Verchers-sur-Layon 5 chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Comme chaque année, au week-end de la Pentecôte, les Vignerons Indépendants vous ouvrent leurs portes à l’occasion de leur grand pique-nique national.

Un rendez-vous incontournable pour vivre une expérience unique sur les exploitations de ces

artisans du vin venez vivre une expérience originale, apportez votre pique-nique, les vignerons vous accueillent et vous offrent la découverte de leur production… et plus encore.

Au domaine Bodineau, le samedi 7 juin 2025 vous pourrez vous installer pour pique-niquer, et suivre une visite guidée du domaine suivi d’une dégustation pour découvrir le terroir et les appellations de la région dont notamment le cépage Chenin et le « Coteaux du Layon ».

Visites à 10h et 15h

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 7 juin 2025

Ouverture le samedi de 9h à 18h.

Visites à 10h et à 15h. .

Les Verchers-sur-Layon 5 chemin du Château d’Eau

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 22 86 domainebodineau@yahoo.fr

English :

Every year on the Pentecost weekend, the Vignerons Indépendants open their doors to you for their national picnic.

German :

Wie jedes Jahr am Pfingstwochenende öffnen die unabhängigen Winzer anlässlich ihres großen nationalen Picknicks ihre Türen für Sie.

Italiano :

Ogni anno, nel fine settimana di Pentecoste, i Vignerons Indépendants vi aprono le porte per il loro picnic nazionale.

Espanol :

Cada año, el fin de semana de Pentecostés, los Vignerons Indépendants le abren sus puertas para su picnic nacional.

