Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Domaine des Varinelles – Varrains, 8 juin 2025 07:00, Varrains.

Maine-et-Loire

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Domaine des Varinelles 28 rue du Ruau Varrains Maine-et-Loire

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Comme chaque année, au week-end de la Pentecôte, les Vignerons Indépendants vous ouvrent leurs portes à l’occasion de leur grand pique-nique national.

Un rendez-vous incontournable pour vivre une expérience unique sur les exploitations de ces

artisans du vin venez vivre une expérience originale, apportez votre pique-nique, les vignerons vous accueillent et vous offrent la découverte de leur production… et plus encore.

Au domaine des Varinelles, le dimanche 8 juin 2025 de 11h à 17h, installez-vous confortablement tables, chaises, bancs seront à votre disposition, ainsi que des braseros pour faire griller vos plats en toute liberté.

Des jeux extérieurs et visites de caves sont prévus pour divertir petits et grands tout au long de la journée.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 8 juin 2025

Ouverture le dimanche de 11h à 17h. .

28 rue du Ruau

Varrains 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 90 94 contacts@daheuiller.com

English :

Every year on the Pentecost weekend, the Vignerons Indépendants open their doors to you for their national picnic.

German :

Wie jedes Jahr am Pfingstwochenende öffnen die unabhängigen Winzer anlässlich ihres großen nationalen Picknicks ihre Türen für Sie.

Italiano :

Ogni anno, nel fine settimana di Pentecoste, i Vignerons Indépendants vi aprono le porte per il loro picnic nazionale.

Espanol :

Cada año, el fin de semana de Pentecostés, los Vignerons Indépendants le abren sus puertas para su picnic nacional.

