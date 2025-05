PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT- CHATEAU DE PINET GAUJAL DE SAINT BON – Pinet, 7 juin 2025 07:00, Pinet.

Hérault

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

A l’occasion du pique-nique des Vignerons Indépendants, le Domaine Gaujal vous invite à une journée conviviale autour des vins du domaine.

­Domaine familial à Pinet depuis près de trois siècles, certifié Haute Valeur Environnementale (HVE) reconnue depuis la récolte 2018.

Entré dans la famille par les femmes au XVIIIème siècle, il se développe par l’achat des biens du Chapitre d’Agde et par la construction du Château de Pinet à l’époque de « l’Eldorado du Vin ».

Depuis près de trois siècles, le domaine se transmet de père en fils et aujourd’hui de mère en fille, animées par une même passion vous faire découvrir leurs vins.

Château de Pinet Gaujal de Saint Bon Authenticité et Savoir-faire.

Tables, chaises et Barbecue à votre disposition pour pique nique libre

Assiettes paysannes (sur réservation)

Dégustation commentée et visite par la vigneronne (pharmacienne-oenologue)

« Elles » vous attendent pour un moment convivial de partage.

1 Rue Ludovic Gaujal

Pinet 34850 Hérault Occitanie +33 4 67 77 10 00 chateaudepinet@orange.fr

English : PICNIC TRIP AT THE INDEPENDENT WINEMAKER’S ESTATE

On the occasion of the Independent Winemakers’ picnic, the wine estate « Domaine Gaujal » invites you to spend a pleasant day (free of charge). From 11am to 1pm, commented tasting of all the wines of the range.

German :

Anlässlich des Picknicks der unabhängigen Winzer lädt die Domaine Gaujal Sie zu einem geselligen Tag rund um die Weine des Weinguts ein.

Italiano :

In occasione del picnic dei viticoltori indipendenti, il Domaine Gaujal vi invita a trascorrere una giornata conviviale degustando i vini della tenuta.

Espanol :

Con motivo del Picnic de los Viticultores Independientes, el Domaine Gaujal le invita a pasar una jornada de convivencia degustando los vinos de la finca.

