Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant Château Latuc – Mauroux, 8 juin 2025 11:00, Mauroux.

Lot

Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant Château Latuc Château Latuc Mauroux Lot

Début : 2025-06-08 11:00:00

fin : 2025-06-08 16:00:00

Envie de s’échapper dans les campagnes françaises une journée ou un we? En famille, entre amis ou solo? Partagez une expérience chez un Vigneron Indépendant à l’occasion d’un pique-nique le we de pentecôte Les 7, 8 et 9 juin, les Vignerons Indépendants ouvrent les portes de chez eux, et sont disponibles pour vous. Trouvez un domaine près de chez vous ou un peu plus loin!

DIMANCHE 8 JUIN 2025

11h visite de l’exploitation

12h dégustation avec le pique-nique tiré du sac

14h balade dans les vignes .

Château Latuc

Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 58 63

English :

Want to escape to the French countryside for a day or a weekend? With family, friends or on your own? On June 7, 8 and 9, the Vignerons Indépendants open their doors and are available for you. Find a winery near you or a little further afield!

German :

Möchten Sie einen Tag oder ein Wochenende in die französische Landschaft entfliehen? Mit der Familie, mit Freunden oder allein? Am 7., 8. und 9. Juni öffnen die unabhängigen Winzer die Türen zu ihren Häusern und stehen Ihnen zur Verfügung. Finden Sie ein Weingut in Ihrer Nähe oder etwas weiter weg!

Italiano :

Avete voglia di fuggire nella campagna francese per un giorno o un weekend? Con la famiglia, gli amici o da soli? Condividete un’esperienza presso un Vignaiolo Indipendente per un picnic nel fine settimana di Pentecoste. Il 7, 8 e 9 giugno, i Vignaioli Indipendenti vi apriranno le loro porte. Trovate una cantina vicino a voi o un po’ più lontano!

Espanol :

¿Le apetece escaparse un día o un fin de semana a la campiña francesa? ¿En familia, con amigos o solo? Comparta una experiencia en una Bodega Independiente para hacer un picnic el fin de semana de Pentecostés. Los días 7, 8 y 9 de junio, los Viticultores Independientes le abrirán sus puertas. ¡Encuentre una bodega cerca de usted o un poco más lejos!

