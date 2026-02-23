Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace Domaine Vielweber Hunawihr

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace Domaine Vielweber

1 Grand’rue Hunawihr Haut-Rhin

Début : Lundi 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

2026-05-24

Le principe du pique-nique est le suivant les visiteurs tirent le repas du sac, le vigneron indépendant fournit tables, bancs, abri éventuel, animations variées et bien entendu, le vin pour le pique-nique et les dégustations.

Le domaine Vielweber vous accueille au sein de son exploitation à l’occasion de l’événement pique-nique chez les vignerons indépendants

Venez partager un moment authentique au Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant !

Le domaine organise ces journées de découverte sur le vignoble, la vinification, le métier de Vigneron Indépendant. En exclusivité, Visite guidée de Hunawihr (un des plus beaux villages de France) ou Visite guidée de l’Eglise fortifiée de Hunawihr par l’association des Amis de l’Eglise.

Un agréable moment à partager en famille ou entre amis.

L’idée est simple: chaque personne apporte son repas (sandwichs, grillades, saucisses, salades…), nous vous proposons une sélection de vins afin d’accompagner votre repas! Un barbecue sera mis à votre disposition.

Ou bien optez pour la version Tartes Flambées vendues sur place.

1 Grand’rue Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 62 63 andre@vielweber.fr

English :

The principle of the picnic is as follows: the visitors take the meal out of their bag, the independent winegrower provides tables, benches, possible shelter, various animations and of course, the wine for the picnic and the tasting.

