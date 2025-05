PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT MON JARDIN DE VIGNES – Siran, 7 juin 2025 07:00, Siran.

Une exploitation vitivinicole particulière situé dans le Minervois. Les vignes sont situées sur les Piedmonts de la Montagne Noire, dans un vallon isolé, merveilleux écrin de verdure et de biodiversité préservé, à proximité du village de SIRAN. Visite des vignes à 10h, visite de la cave et dégustation de vins à midi, repas à 13h.N

A special winegrowing estate in the Minervois. The vines are located in the foothills of the Montagne Noire, in a secluded valley, a marvellously preserved haven of greenery and biodiversity, close to the village of SIRAN. Vineyard tour at 10 a.m., cellar tour and wine tasting at noon, lunch at 1 p.m.N

Ein besonderer Weinbaubetrieb in der Region Minervois. Die Weinberge befinden sich auf den Piedmonts de la Montagne Noire, in einem abgelegenen Tal, einem wunderbaren grünen Schmuckkästchen mit geschützter Biodiversität, in der Nähe des Dorfes SIRAN. Besuch der Weinberge um 10 Uhr, Besuch des Weinkellers und Weinprobe um 12 Uhr, Essen um 13 Uhr.N

Una tenuta vitivinicola speciale nel Minervois. Le vigne si trovano ai piedi della Montagne Noire, in una valle appartata, un meraviglioso paradiso di verde incontaminato e biodiversità, vicino al villaggio di SIRAN. Visita dei vigneti alle 10.00, visita della cantina e degustazione dei vini a mezzogiorno, pranzo alle 13.00.N

Un viñedo especial en el Minervois. Los viñedos están situados en las estribaciones de la Montaña Negra, en un valle aislado, un maravilloso remanso de verdor y biodiversidad, cerca del pueblo de SIRAN. Visita a los viñedos a las 10:00 h, visita a la bodega y degustación de vinos a las 12:00 h, almuerzo a las 13:00 h.N

