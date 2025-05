Pique-nique chez le vigneron indépendant – VIELLA Viella, 7 juin 2025 11:00, Viella.

Gers

Pique-nique chez le vigneron indépendant VIELLA Domaine Laougué Viella Gers

De 11 h à 18 h

Dans le cadre de l’événement national « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant », le domaine vous accueille pour une journée conviviale placée sous le signe du partage, de la découverte et de la gastronomie.

Animations

Vitinéraire balade dans les vignes avec un jeu-question pour toute la famille

Visite des chais et du domaine

Dégustation à la barrique

Pique nique tables chaises, plancha

Espace jeux pour enfants et adultes ( pétanque, molky, palet breton, quilles gasconnes)

Abris intempéries

VIELLA Domaine Laougué

Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 90 05 contact@domaine-laougue.fr

English :

11 a.m. to 6 p.m

As part of the national event « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant », the estate welcomes you for a convivial day of sharing, discovery and gastronomy.

Activities

Vitinéraire a walk through the vineyards with a quiz for the whole family

Tour of the winery and estate

Barrel tasting

Picnic: tables, chairs, plancha

Games area for children and adults (pétanque, molky, palet breton, quilles gasconnes)

Weather shelter

German :

Von 11 bis 18 Uhr

Im Rahmen der nationalen Veranstaltung « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant » (Picknick beim unabhängigen Winzer) empfängt Sie das Weingut zu einem geselligen Tag im Zeichen des Teilens, der Entdeckung und der Gastronomie.

Animationen:

Vitinéraire Spaziergang durch die Weinberge mit einem Quiz für die ganze Familie

Besichtigung der Weinkeller und des Weinguts

Verkostung aus dem Fass

Picknick: Tische, Stühle, Plancha

Spielplatz für Kinder und Erwachsene (Boulespiel, Molky, Bretonischer Palet, Gascogne-Kegel)

Wetterschutz

Italiano :

Dalle 11.00 alle 18.00

Nell’ambito dell’evento nazionale « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant », la tenuta vi accoglie per una giornata conviviale di condivisione, scoperta e gastronomia.

Attività

Vitinéraire una passeggiata tra le vigne con un quiz per tutta la famiglia

Visita alle cantine e alla tenuta

Degustazione di botti

Picnic: tavoli, sedie, plancha

Area giochi per bambini e adulti (pétanque, molky, palet breton, quilles gasconnes)

Ripari contro il maltempo

Espanol :

De 11.00 a 18.00 h

En el marco del evento nacional « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant », la finca le da la bienvenida para una jornada de convivencia, descubrimiento y gastronomía.

Actividades

Vitinéraire paseo por los viñedos con concurso para toda la familia

Visita de las bodegas y de la finca

Degustación en barrica

Picnic: mesas, sillas, plancha

Zona de juegos para niños y adultos (petanca, molky, palet breton, quilles gasconnes)

Refugios meteorológicos

