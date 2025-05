Pique-nique chez le vigneron Le Felsberg – Bernardvillé, 8 juin 2025 09:30, Bernardvillé.

Début : Lundi 2025-06-08 09:30:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

2025-06-08

Pique-nique au domaine le Felsberg. Promenade et apéritif dans les vignes, jeux en bois pour les enfants, mini ferme de vaches Highlander.

Pique-Nique chez le Vigneron Édition 2025

Domaine du Felsberg Bernardvillé

Dimanche 8 & Lundi 9 juin 2025 dès 9h30

Venez passer un moment convivial et gourmand au cœur du vignoble !

Deux journées festives en pleine nature, en famille ou entre amis.

Au programme

Dégustations de vins

Promenade vigneronne (navette disponible)

Jeux en bois pour petits et grands

Visite inédite de la cave découvrez les coulisses de notre métier !

Ambiance chaleureuse & familiale garantie

Côté repas

Apportez votre pique-nique ou réservez un menu à base de viande bio Highland élevée sur place. Un barbecue est à votre disposition !

Nouveauté dégustation

5€ = 10 verres dégustation (verre consigné 2€)

Infos pratiques

21 rue Principale, 67140 Bernardvillé

06 81 49 21 43 | 03 88 85 56 84

[vinsgeigerkoenig@gmail.com](mailto:vinsgeigerkoenig@gmail.com)

Réservation obligatoire avant le 4 juin via le formulaire d’inscription disponible sur le site internet .

English :

Picnic at the Felsberg estate. Walk and aperitif in the vineyards, wooden games for children, mini Highlander cow farm.

German :

Picknick auf dem Weingut le Felsberg. Spaziergang und Aperitif in den Weinbergen, Holzspiele für Kinder, Mini-Bauernhof mit Highlander-Kühen.

Italiano :

Picnic nella tenuta Felsberg. Passeggiata e aperitivo nei vigneti, giochi in legno per bambini, mini fattoria di mucche Highlander.

Espanol :

Picnic en la finca de Felsberg. Paseo y aperitivo por los viñedos, juegos de madera para niños, minigranja de vacas Highlander.

