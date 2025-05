Pique-nique chez le vigneron – Molsheim, 7 juin 2025 07:00, Molsheim.

Bas-Rhin

Pique-nique chez le vigneron Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-07

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-07

Installez vous à la table du vignerons, amis, famille et clients sont conviés pour découvrir le métier de viticulteur et déguster leurs différents produits.

Les vignerons indépendants et leur famille invitent chez eux clients, amis et tous ceux qui veulent découvrir le métier de vigneron.

Les visiteurs apportent leur pique-nique, le vigneron offre les vins et accueille pour parler de son métier et de ses vins. Chaque vigneron est par nature unique, chacun prévoit un programme qui lui ressemble. Les balades dans les vignes et visites de caves ainsi que les dégustations commentées sont les points essentiels de la journée.

Vigneronnes et vignerons indépendants expliquent leurs méthodes, l’effet des terroirs sur les vins, l’influence de la baisse des rendements. Pour petits et grands, c’est une occasion festive, détendue et conviviale de découvrir et comprendre la vigne, les vins et ceux qui les élaborent.

Chacun profite pleinement de la journée pour découvrir le charme spécifique de chaque cave et la passion qui anime les vignerons indépendants.

Réservation obligatoire

Dimanche et lundi au Domaine André Dischler à Wolxheim au 03 88 38 22 55 de 10h30 à 18h

– 11h balade dans le vignoble

– Visite des caves

– Mise a disposition de barbecue, et dégustations des vins du domaine

– Coloriages pour enfants

– Dessert proposés par le Club Vosgien de Molsheim-Mutzig

Dimanche et lundi chez Boehler Dominique à Wolxheim au 03 88 38 31 16

– Découverte du travail de la vigne et du vin par une balade dans notre vignoble.

– Profitez du charme du Vignoble, de notre Terroir de nos paysages et notre patrimoine.

– Venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas

Samedi et Lundi au Domaine Vogt Laurent

– visite de cave et du vignoble

– dégustations mise à disposition de barbecues

Dimanche a Domaine Koestel

– Accueil à partir de 11h00 et apéritif au domaine.

– Barbecues aux ceps de vigne, tables et bancs disponibles pour profiter du pique-nique tiré du sac.

– Bar avec vins du domaine

Lundi au Domaine Joseph Scharsch

– 10h balade dans les vigne & dégustation dans le vignoble

– Visite de cave

– Dégustation commentée .

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 41 97 41

English :

Take a seat at the winemaker’s table, where friends, family and customers are invited to discover the winegrower’s craft and taste their different products.

German :

Setzen Sie sich an den Tisch des Winzers, Freunde, Familie und Kunden sind eingeladen, um den Beruf des Winzers kennenzulernen und ihre verschiedenen Produkte zu probieren.

Italiano :

Sedetevi al tavolo del viticoltore, dove amici, familiari e clienti sono invitati a scoprire il mestiere del viticoltore e a degustare i suoi diversi prodotti.

Espanol :

Tome asiento en la mesa del viticultor, donde amigos, familiares y clientes están invitados a descubrir el oficio de viticultor y degustar sus diferentes productos.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Molsheim a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig