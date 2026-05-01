Rochecorbon

Pique-nique chez le vigneron

12 quai de la Loire Rochecorbon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au cœur de la Vallée de la Loire, Château Gaudrelle produit des vins d’AOC Vouvray et Vins de France sur 16 hectares de vignes plantées principalement de Chenin blanc.

Présentation de notre travail en agriculture biologique et biodynamique

Visite guidée de nos caves creusées dans le tuffeau

Au cœur de la Vallée de la Loire, Château Gaudrelle produit des vins d’AOC Vouvray et Vins de France sur 16 hectares de vignes plantées principalement de Chenin blanc.

Certifié en agriculture biologique et en conversion vers la Biodynamie, nous favorisons la biodiversité et redonnons vie à la terre en travaillant les sols. Nous faisons aussi appel à la traction animale pour élaborer nos plus belles cuvées.

À la cave, nous avons choisi de limiter les apports extérieurs dans nos vins. Les vendanges sont manuelles, les levures utilisées sont celles de nos propres raisins et l’utilisation de sulfites est réduite au maximum. Tout est fait pour produire des vins blancs de plus en plus expressifs qui vous donneront toujours plus de plaisir.

Présentation de notre travail en agriculture biologique .

12 quai de la Loire Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 93 50 reservation@chateaugaudrelle.com

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English :

In the heart of the Loire Valley, Château Gaudrelle produces AOC Vouvray and Vins de France wines from 16 hectares of vines planted mainly with Chenin Blanc.

Presentation of our work in organic and biodynamic agriculture

Guided tour of our cellars dug into the tuffeau stone

L’événement Pique-nique chez le vigneron Rochecorbon a été mis à jour le 2026-05-20 par Tours Val de Loire Tourisme