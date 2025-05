Pique-Nique chez les Vignerons indépendants au Château Côtes de Bonde – Route de Lussac Montagne, 7 juin 2025 10:00, Montagne.

Gironde

Pique-Nique chez les Vignerons indépendants au Château Côtes de Bonde Route de Lussac 4 route de lussac Montagne Gironde

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre pique-nique du vigneron se tenant le Samedi 7 juin et le Dimanche 8 Juin au Château Côtes de Bonde (4 route de Lussac 33570 Montagne).

Au programme

– 10h00-12h randonnée pédestre accessible à tous (4/9 km) ou vinolympiades

– 12h30-15h Apéritif et dégustation de nos vins offerts (blanc, rosé, Montagne Saint Emilion et Pomerol).

Amenez votre panier ou réservez le repas du vigneron composé

– magret de canard et gratin de pommes de terre

– fromage et sa gelée de vin

– dessert maison

(TARIF REPAS 20 € à réserver au maximum une semaine avant au 0664229628 / 0664614788 ou contact@vignoblesdignac.com)

– 15/15h30h-17h visite du domaine ou vinolympiades

Possibilité de stationner en camping-car. .

