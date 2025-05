Pique-Nique chez les Vignerons Indépendants au Château Cravignac – Château La Fleur Cravignac Saint-Émilion, 7 juin 2025 10:00, Saint-Émilion.

Gironde

Gironde

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

2025-06-07

Programme 11h00 visite du vignoble et des chais de vinification et d’élevage / 12h00 Apéritif offert avec planche de salaison et fromage / La suite, c’est à vous de jouer avec un pique-nique tiré du sac… / Dégustation des 3 propriétés familiales en accompagnement (15€). L’après-midi, c’est vous qui décidez, sieste, ballade dans les vignes, parties de pétanque ou billard et coloriages/lecture pour les enfants.

Réservation indispensable pour un moment de bonheur:

contact.cravignac@gmail.com / Tél. 05 57 79 21 52 / 06 70 23 89 40 .

