PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS CHANTE COCOTTE – Fontcouverte, 7 juin 2025 11:00, Fontcouverte.

Aude

Début : 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

Rendez-vous pour la visite guidée du Chai (technique d’élaboration des vins), ballade dans les vignes, dégustation des vins … achat de vin au verre ou en bouteille.

Apportez votre pique-nique et vivez un moment unique !

Nous vous attendons !

A Lorto

Fontcouverte 11700 Aude Occitanie +33 6 86 88 50 62 contact.chantecocotte@gmail.com

English :

Join us for a guided tour of the winery (wine-making techniques), a stroll through the vineyards, wine tasting … buy wine by the glass or bottle.

Bring your own picnic and enjoy a unique experience!

We look forward to seeing you!

German :

Treffpunkt für die Führung durch den Chai (Technik der Weinherstellung), Spaziergang durch die Weinberge, Weinprobe … Kauf von Wein im Glas oder in der Flasche.

Bringen Sie Ihr Picknick mit und erleben Sie einen einzigartigen Moment!

Wir freuen uns auf Sie!

Italiano :

Partecipate alla visita guidata della cantina (tecniche di vinificazione), alla passeggiata tra i vigneti, alla degustazione e all’acquisto di vino al bicchiere o in bottiglia.

Portate il vostro picnic e godetevi un’esperienza unica!

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Acompáñenos en una visita guiada a la bodega (técnicas de vinificación), un paseo por los viñedos, una cata de vinos y la posibilidad de comprar vino por copas o botellas.

Traiga su propio picnic y disfrute de una experiencia única

¡Le esperamos!

