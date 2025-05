Pique-nique chez les Vignerons Indépendants Château des Coccinelles – Château des Coccinelles Domazan, 9 juin 2025 12:00, Domazan.

Gard

Pique-nique chez les Vignerons Indépendants Château des Coccinelles Château des Coccinelles 6 rue des Ecoles Domazan Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-09 12:00:00

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-09

Partagez une expérience chez un Vigneron Indépendant à l’occasion d’un pique-nique le week-end de Pentecôte Les 7, 8 et 9 juin, les Vignerons Indépendants ouvrent les portes de chez eux.

.

Château des Coccinelles 6 rue des Ecoles

Domazan 30390 Gard Occitanie +33 4 66 57 03 07 commercial@chateau-coccinelles.com

English :

Share an experience at a Vigneron Indépendant picnic on Pentecost weekend On June 7, 8 and 9, Vignerons Indépendants open their doors.

German :

Teilen Sie am Pfingstwochenende bei einem Picknick eine Erfahrung bei einem unabhängigen Winzer mit. Am 7., 8. und 9. Juni öffnen die unabhängigen Winzer ihre Türen.

Italiano :

Condividete un’esperienza presso un Vignaiolo Indipendente per un picnic nel weekend di Pentecoste Il 7, 8 e 9 giugno i Vignaioli Indipendenti aprono le loro porte.

Espanol :

Compartir una experiencia en un Viticultor Independiente para hacer un picnic el fin de semana de Pentecostés Los días 7, 8 y 9 de junio, los Viticultores Independientes abren sus puertas.

L’événement Pique-nique chez les Vignerons Indépendants Château des Coccinelles Domazan a été mis à jour le 2025-05-21 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard