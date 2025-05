PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS CHÂTEAU DU LAC – Sigean, 9 juin 2025 11:00, Sigean.

Aude

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS CHÂTEAU DU LAC 1 chemin du Château du Lac Sigean Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-09 11:00:00

fin : 2025-06-09 15:00:00

Date(s) :

2025-06-09

Sur le domaine, il y aura des jeux pour enfants sous la responsabilité des parents.

Vous aurez la possibilité de faire une balade jusqu’à l’étang de Bages/Sigean.

Sur place, la cour du château sera à votre disponibilité pour votre pique-nique.

Pour arriver devant la cave du château tapez sur le gps Domaine Château du Lac Laurent Parnaud.

Vous pourrez participer à la dégustation du soir à 18h00 si vous le souhaitez.

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone.

.

1 chemin du Château du Lac

Sigean 11130 Aude Occitanie +33 6 81 53 96 66 lechateaudulac@gmail.com

English :

On the estate, there will be games for children under the responsibility of their parents.

You can also take a walk to the Bages/Sigean lake.

On site, the château courtyard is available for picnics.

To reach the chateau cellar, enter Domaine Château du Lac Laurent Parnaud on your GPS.

If you wish, you can take part in the evening tasting at 6.00 pm.

Reservations required by e-mail or telephone.

German :

Auf dem Anwesen gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder, für die die Eltern verantwortlich sind.

Sie haben die Möglichkeit, einen Spaziergang zum Étang de Bages/Sigean zu machen.

Auf dem Gelände steht Ihnen der Schlosshof für Ihr Picknick zur Verfügung.

Um vor dem Keller des Schlosses anzukommen, geben Sie in das GPS Domaine Château du Lac Laurent Parnaud ein.

Wenn Sie möchten, können Sie an der abendlichen Weinprobe um 18 Uhr teilnehmen.

Eine Reservierung ist per E-Mail oder Telefon erforderlich.

Italiano :

Nella tenuta ci saranno giochi per bambini sotto la responsabilità dei genitori.

È inoltre possibile fare una passeggiata fino al lago di Bages/Sigean.

È possibile fare un picnic nel cortile del castello.

Per raggiungere la cantina del castello, utilizzare il GPS per inserire Domaine Château du Lac Laurent Parnaud.

Se lo desiderate, potete partecipare alla degustazione serale di vini alle 18:00.

È necessaria la prenotazione via e-mail o telefono.

Espanol :

En la finca habrá juegos para niños bajo la responsabilidad de sus padres.

También podrá dar un paseo hasta el lago de Bages/Sigean.

Podrá hacer un picnic en el patio del castillo.

Para llegar a la bodega del château, utilice su GPS para introducir Domaine Château du Lac Laurent Parnaud.

Si lo desea, puede participar en la cata de vinos nocturna a las 18:00 h.

Es necesario reservar por correo electrónico o por teléfono.

L’événement PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS CHÂTEAU DU LAC Sigean a été mis à jour le 2025-05-26 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT