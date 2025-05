PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS CHÂTEAU MANDOURELLE – Villesèque-des-Corbières, 7 juin 2025 10:00, Villesèque-des-Corbières.

Aude

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS CHÂTEAU MANDOURELLE Lieu-dit Mandourelle Villesèque-des-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 16:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Dans le cadre des journées pique-nique chez les vignerons indépendants, le domaine « Château Mandourelle » vous propose

Visite dans les vignes,

Visite de la cave,

Dégustation de vin,

Dégustation d’huile bio du domaine.

Pique-nique tiré du sac apporté par vos soins.

Mise à disposition de tables et chaises, un barbecue sera allumé pour faire griller vos viandes.

Réservation avant le 19 mai.

.

Lieu-dit Mandourelle

Villesèque-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 6 16 58 94 02 mesancestres11@gmail.com

English :

As part of the picnic days organized by independent winegrowers, the « Château Mandourelle » estate offers you

Visit to the vines,

Visit to the cellar,

Wine tasting,

Organic oil tasting.

Bring your own picnic.

Tables and chairs will be provided, and a barbecue will be set up for grilling your meats.

Reservations by May 19.

German :

Im Rahmen der Picknick-Tage bei den unabhängigen Winzern bietet Ihnen das Weingut « Château Mandourelle »

Besuch in den Weinbergen,

Besichtigung des Weinkellers,

Verkostung von Wein,

Verkostung von Bio-Öl aus dem Weingut.

Von Ihnen mitgebrachtes Picknick aus dem Rucksack.

Tische und Stühle werden bereitgestellt, ein Grill wird angezündet, um Ihr Fleisch zu grillen.

Reservierung vor dem 19. Mai.

Italiano :

Nell’ambito delle giornate di picnic organizzate dai viticoltori indipendenti, la tenuta « Château Mandourelle » vi propone:

Visita alle vigne,

Visita alla cantina,

Degustazione di vini,

Degustazione dell’olio biologico della tenuta.

Portate il vostro picnic.

Verranno forniti tavoli e sedie e sarà allestito un barbecue per grigliare le vostre carni.

Si prega di prenotare entro il 19 maggio.

Espanol :

En el marco de las jornadas de picnic organizadas por viticultores independientes, la finca « Château Mandourelle » le propone

Una visita a las viñas,

Visita a la bodega,

Degustación de vinos,

Degustación del aceite ecológico de la finca.

Traiga su propio picnic.

Se proporcionarán mesas y sillas, y se instalará una barbacoa para asar sus carnes.

Se ruega reservar antes del 19 de mayo.

L’événement PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS CHÂTEAU MANDOURELLE Villesèque-des-Corbières a été mis à jour le 2025-05-26 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières & Salanque