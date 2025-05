PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DNE SAINTE MARIE DES CROZES – Douzens, 9 juin 2025 11:00, Douzens.

Aude

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DNE SAINTE MARIE DES CROZES Douzens Aude

Apportez votre pique-nique et vivez un moment unique avec le Domaine Sainte-Marie des Crozes !

Rendez-vous dans notre nouvelle vigne, au col du fer à cheval en haut de l’Alaric à l’ombre des pins pour notre premier pique-nique des vignerons indépendants.

Vous prenez le pique nique, le domaine apporte le vin !

Sur place jeux pour enfants, espace sieste, balade à proximité, pétanque.

Douzens 11700 Aude Occitanie d.alias11@orange.fr

English :

Bring your own picnic and experience a unique moment with Domaine Sainte-Marie des Crozes!

Meet us in our new vineyard, on the Col du Fer à Cheval at the top of the Alaric, in the shade of the pines, for our first independent winegrowers’ picnic.

You bring the picnic, the estate brings the wine!

Children’s games, nap area, nearby walks, pétanque.

German :

Bringen Sie Ihr Picknick mit und erleben Sie einen einzigartigen Moment mit der Domaine Sainte-Marie des Crozes!

Wir treffen uns in unserem neuen Weinberg, am Col du fer à cheval hoch oben im Alaric im Schatten der Pinien zu unserem ersten Picknick der unabhängigen Winzer.

Sie nehmen das Picknick mit, das Weingut bringt den Wein!

Vor Ort Kinderspiele, Siesta-Bereich, Spaziergänge in der Nähe, Boulespiel.

Italiano :

Portate il vostro picnic e godetevi un’esperienza unica con il Domaine Sainte-Marie des Crozes!

Incontriamoci nel nostro nuovo vigneto, sul Col du Fer à Cheval, in cima all’Alaric, all’ombra dei pini, per il nostro primo picnic di viticoltori indipendenti.

Voi portate il picnic, la tenuta porta il vino!

Giochi per bambini in loco, area siesta, passeggiate nelle vicinanze, pétanque.

Espanol :

Traiga su picnic y disfrute de una experiencia única con Domaine Sainte-Marie des Crozes

Reúnase con nosotros en nuestro nuevo viñedo, en el Col du Fer à Cheval, en la cima del Alaric, a la sombra de los pinos, para nuestro primer picnic de viticultores independientes.

Usted trae el picnic, ¡la finca trae el vino!

Juegos infantiles in situ, zona de siesta, paseos cercanos, petanca.

