Départ domaine Lalaurie à 10h.

Venez vivre une expérience inoubliable lors d’une balade guidée en quad. Vous aurez l’opportunité de découvrir nos vignobles, de vous immerger dans notre riche patrimoine historique et d’admirer les paysages magnifiques d’Ouveillan.

La sortie se clôturera par un moment convivial autour d’un casse-croûte vigneron, accompagné d’une dégustation commentée de nos vins.

Conditions

Le permis A ou B est requis pour les conducteurs. Pour garantir votre sécurité et confort, des casques et gants vous seront fournis, bien que vous puissiez également apporter vos propres équipements.

Il est nécessaire de porter des chaussures fermées ou des baskets adaptées.

Durée total: 2h30 (1h30 de balade en quad)

Tarif pour 2 personnes, à partir de 14 ans: 190€

Tarif pour 1 personne, avec permis: 185€

Réservation requise

.

2 Rue le Pelletier de Saint-Fargeau

Ouveillan 11590 Aude Occitanie +33 4 68 46 84 96 lalaurie@domaine-lalaurie.com

English :

Departure from Domaine Lalaurie at 10 a.m.

Come and enjoy an unforgettable experience on a guided quad bike tour. You’ll have the opportunity to discover our vineyards, immerse yourself in our rich historical heritage and admire Ouveillan’s magnificent landscapes.

The outing will conclude with a convivial moment over a winemaker’s snack, accompanied by a commented tasting of our wines.

Conditions

Drivers must hold an A or B driving license. To ensure your safety and comfort, helmets and gloves will be provided, although you are welcome to bring your own equipment.

Closed-toe shoes or suitable sneakers are required.

Total duration: 2h30 (1h30 quad ride)

Price for 2 people, aged 14 and over: 190?

Price for 1 person, with license: 185?

Reservations required

German :

Abfahrt Domaine Lalaurie um 10 Uhr.

Erleben Sie eine unvergessliche Erfahrung bei einer geführten Quad-Tour. Sie haben die Möglichkeit, unsere Weinberge zu entdecken, in unser reiches historisches Erbe einzutauchen und die wunderschöne Landschaft von Ouveillan zu bewundern.

Der Ausflug endet mit einem geselligen Moment bei einem Winzer-Imbiss, begleitet von einer kommentierten Weinprobe.

Bedingungen:

Für die Fahrer ist der Führerschein A oder B erforderlich. Um Ihre Sicherheit und Ihren Komfort zu gewährleisten, werden Ihnen Helme und Handschuhe zur Verfügung gestellt, obwohl Sie auch Ihre eigene Ausrüstung mitbringen können.

Es ist notwendig, geschlossene Schuhe oder geeignete Turnschuhe zu tragen.

Gesamtdauer: 2,5 Stunden (1,5 Stunden Quadfahrt)

Preis für 2 Personen, ab 14 Jahren: 190?

Preis für 1 Person mit Führerschein: 185?

Reservierung erforderlich

Italiano :

Partenza dal Domaine Lalaurie alle 10.00.

Venite a vivere un’esperienza indimenticabile con un tour guidato in quad. Avrete la possibilità di scoprire i nostri vigneti, immergervi nel nostro ricco patrimonio storico e ammirare i magnifici paesaggi di Ouveillan.

L’escursione si concluderà con un momento di convivialità davanti a uno spuntino del viticoltore, accompagnato da una degustazione commentata dei nostri vini.

Condizioni:

I conducenti devono essere in possesso di una patente di guida A o B. Per garantire la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi saranno forniti caschi e guanti, ma potrete anche portare il vostro equipaggiamento.

Sono richieste scarpe chiuse o scarpe da ginnastica adatte.

Durata totale: 2h30 (1h30 in quad)

Prezzo per 2 persone, a partire dai 14 anni: 190?

Prezzo per 1 persona, con patente di guida: 185?

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Salida del Domaine Lalaurie a las 10h.

Venga a disfrutar de una experiencia inolvidable en una excursión guiada en quad. Tendrá la oportunidad de descubrir nuestros viñedos, sumergirse en nuestro rico patrimonio histórico y admirar los magníficos paisajes de Ouveillan.

La excursión terminará con un momento de convivencia en torno a un aperitivo vinícola, acompañado de una degustación comentada de nuestros vinos.

Condiciones

Los conductores deben estar en posesión del permiso de conducir A o B. Para garantizar su seguridad y comodidad, se le proporcionarán cascos y guantes, aunque también puede traer su propio equipo.

Se requiere calzado cerrado o zapatillas deportivas adecuadas.

Duración total: 2h30 (1h30 en quad)

Precio para 2 personas, a partir de 14 años: 190?

Precio para 1 persona, con permiso de conducir: 185?

Reserva obligatoria

