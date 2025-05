PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE – Roquecourbe-Minervois, 8 juin 2025 11:00, Roquecourbe-Minervois.

Aude

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE Rue des acacias Roquecourbe-Minervois Aude

Début : 2025-06-08 11:00:00

fin : 2025-06-08 17:00:00

2025-06-08

Visite des chais et dégustation des cuvées, repas partagé en toute convivialité.

Apportez votre pique-nique et vivez un moment unique !

Nous vous attendons !

Rue des acacias

Roquecourbe-Minervois 11700 Aude Occitanie +33 6 47 21 54 68 contact@domainemontaude.com

English :

Visit the cellars and taste the vintages, then enjoy a convivial meal.

Bring your own picnic and enjoy a unique experience!

We look forward to seeing you!

German :

Besichtigung der Weinkeller und Verkostung der Cuvées, gemeinsames Essen in geselliger Runde.

Bringen Sie Ihr Picknick mit und erleben Sie einen einzigartigen Moment!

Wir freuen uns auf Sie!

Italiano :

Visitate le cantine e degustate le annate, poi gustate un pasto conviviale.

Portate il vostro picnic e godetevi un’esperienza unica!

Non vediamo l’ora di incontrarvi!

Espanol :

Visite las bodegas y deguste las añadas, después disfrute de una comida de convivencia.

Traiga su propio picnic y disfrute de una experiencia única

¡Le esperamos!

L’événement PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois a été mis à jour le 2025-05-26 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois